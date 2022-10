The Land of Dreams: primo trailer del film di Nicola Abbatangelo

The Land of Dreams di Nicola Abbatangelo verrà presentato in anteprima come Evento Speciale ad Alice nella Città: ecco il primo trailer della pellicola.

Primo lungometraggio di Nicola Abbatangelo, The Land of Dreams è una storia d’amore ambientata nella New York anni ’20, con protagonisti Caterina Shulha e George Blagden: la pellicola, che verrà presentata in anteprima come Evento Speciale ad Alice nella Città – Sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, ha ora un trailer ufficiale, rilasciato da 01 Distribution.

Il soggetto e la sceneggiatura del film sono firmate da Nicola Abbatangelo e Davide Orsini, e le musiche sono state composte da Fabrizio Mancinelli: nel cast ritroviamo anche Paolo Calabresi, Marina Rocco, Ryan Reid, Nathan Amzi, Carla Signoris, Stefano Fresi ed Edoardo Pesce.

Il film è una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment, prodotto da Marco Belardi, e uscirà nelle sale il 10 novembre distribuito da 01 Distribution.

Questa la sinossi:

New York, 1922. Eva è una giovane immigrata italiana che lavora come lavapiatti nelle cucine del noto locale Choo Choo Train e che ha rinunciato al suo sogno più grande: diventare una cantante. Oggetto del desiderio di un boss mafioso, s’innamora dell’affascinante pianista Armie, reduce della Grande Guerra, che vive recluso nella sua casa insieme al fratello e che nasconde un potere molto speciale: viaggiare all’interno dei sogni… Eva e Armie scopriranno insieme che realtà e sogno possono mischiarsi e diventare la ricetta della felicità.

