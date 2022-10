The Art of God of War Ragnarok: aperto il preordine Amazon, c’è anche Deluxe

L'artbook The Art of God of War Ragnarok è ora preordinabile su Amazon, nelle due edizioni Standard e Deluxe.

Amazon ha aperto ufficialmente i preordini delle due edizioni dell’artbook dedicato al secondo capitolo della nuova serie di avventure di Kratos e Atreus. Le due versioni, Standard e Deluxe Edition, sono ora preordinibili per The Art of God of War Ragnarok.

Pubblicato da Dark Horse e Santa Monica Studio, questo artbook presenta tante concept art del mondo di gioco, dei personaggi, delle creature e degli artefatti. Entrambe le edizioni usciranno il 29 novembre 2022, con due prezzi differenti: la Standard costerà infatti 53,62€, mentre la Deluxe 139,43€.

Si tratta in entrambi i casi di edizione inglese, visto che non sappiamo se e quando verrà stampata quella italiana: possiamo però darvi quasi per certo che la Deluxe Edition difficilmente vedrà la luce in italiano.

Trovate qui in basso il link per preordinare la Standard Edition di The Art of God of War Ragnarok. L’edizione Standard presenta una copertina rigida con un fantastico artwork, e il libro avrà un totale di 240 pagine.

Se siete interessati ad un’edizione di lusso invece, la Deluxe Edition avrà una copertina in falsa pelle, oltre che due litografie dedicate ai protagonisti del gioco God of War Ragnarok. Potete trovare il link qui in basso.

Questa notizia contiene dei link con affiliazione ad Amazon che possono fruttare una commissione a LegaNerd.com.