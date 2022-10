Non siamo soli: trailer e foto del film Paramount+

Dopo la presentazione al Comic Con di New York arriva domani su Paramount+ Non siamo soli, thriller con Jake Lacy e Maika Monroe.

Il nuovo film thriller originale Paramount+ Non siamo soli (titolo originale Significant Other) presentato in anteprima mondiale al New York Comic Con 2022, sarà disponibile sul servizio di streaming In Italia da sabato 8 ottobre. Ecco trailer e foto ufficiali.

Prodotto da Paramount+ in associazione con l’etichetta Players di Paramount Pictures, Non siamo soli segue una giovane coppia, Harry (Jake Lacy, “White Lotus”) e Ruth (Maika Monroe, “It Follows”), che intraprende un viaggio con zaino in spalla attraverso il Nord-ovest Pacifico, ma le cose prendono una piega oscura quando si rendono conto che potrebbero non essere soli.

La prima mondiale di Non siamo soli si è tenuta giovedì 6 ottobre al Comic Con 2022 presso il Javits Convention Center, a New York. Dopo la proiezione, il cast e i registi Dan Berk and Robert Olsen hanno parlato della realizzazione di questo emozionante thriller.

Prodotto dalla label Players di Paramount Pictures, Non siamo soli è scritto e diretto da Dan Berk e Robert Olsen. Il film è prodotto da Dan Kagan e prodotto esecutivamente da Dan Berk, Robert Olsen, Maika Monroe e Kevin Sullivan.

