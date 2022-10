Lucca Comics & Games: tutto sui Campfire dell’edizione 2022

Saranno 120 i “Campfire”, gli avamposti di Lucca Comics & Games presenti in tutta Italia per abbattere le barriere geografiche all’insegna della condivisione.

Tornano i Campfire di Lucca Comics & Games. Il grande community event si trasformerà ancora una volta in un festival diffuso su tutto il territorio nazionale grazie al coinvolgimento dei principali negozi specializzati in fumetto, giochi e narrativa fantasy. Questi indispensabili luoghi dove si condividono le passioni diventeranno gli avamposti di LC&G in tutta Italia per offrire intrattenimento culturale al pubblico più attivo che c’è.

Saranno 120 i campfire della rete di Lucca Comics & Games 2022, luoghi dove gli editori proporranno contenuti speciali e le uscite del momento, in filo diretto con le attività svolte a Lucca. 17 le regioni coinvolte, dalla Provincia Autonoma di Trento alla Sicilia, passando per la Sardegna, la Valle d’Aosta, l’Abruzzo, la Campania, l’Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Puglia, la Toscana, l’Umbria, il Veneto. L’elenco completo di tutti i campfire è disponibile nella sezione CAMPFIRE sul sito https://www.luccacomicsandgames.com/it/2022/home/.

L’accesso ai campfire sarà gratuito, e seguirà le norme applicate per la vendita al dettaglio. Ma cosa succederà nei campfire? Quali saranno gli editori presenti?