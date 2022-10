Lo schiaccianoci e il flauto magico: nuovo trailer del film d’animazione

Il grande classico, Lo schiaccianoci e il flauto magico, torna al cinema (in anteprima il 31 ottobre e 1 novembre e dal 3 novembre in tutte le sale) in una nuova versione animata, con la voce della youtuber Charlotte M.: ecco il trailer rilasciato oggi da Notorious Pictures.

Sinossi:

Marie è una ragazza di 17 anni che ama danzare ed è molto affezionata ai suoi giocattoli. Alla morte del padre, esprime un desiderio e come per magia diventa delle stesse dimensioni dei suoi giocattoli che improvvisamente prendono vita. Inizia così un’avventura incredibile fatta di divertenti peripezie, amore e tanta magia.

