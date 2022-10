Le Streghe Mayfair: il trailer della serie TV tratta da Anne Rice

Nelle ultime ore è stato pubblicato online il trailer di Le Streghe Mayfair, la serie TV tratta dai romanzi di Anne Rice che negli Stati Uniti uscirà il 5 gennaio 2023 sulla piattaforma AMC+. Nel filmato vediamo la protagonista Alexandra Daddario.

Ecco il trailer di Le Streghe Mayfair.

Le protagoniste del telefilm sono Alexandra Daddario, Harry Hamlin, e Annabeth Gish, con Jack Huston (House of Gucci) che vestirà i panni di Lasher. La serie TV sarà composta complessivamente da otto episodi.

La storia al centro della serie TV racconta di una giovane neurochirurga che scopre di essere la discendente di una dinastia di streghe. Una volta che avrà preso dimestichezza con i suoi poteri dovrà confrontarsi con una sinistra presenza che perseguita la sua famiglia da generazioni.

Esta Spalding (“Masters of Sex,” “On Becoming a God in Central Florida”) e Michelle Ashford (“Masters of Sex,” “The Pacific,” “John Adams”) faranno da produttrici esecutive e sceneggeranno il telefilm. La Spalding, che ha un accordo con gli AMC Studios, farà anche da showrunner.

Ricordiamo che qualche giorno fa è stato distribuito anche il telefilm su Intervista col Vampiro, tratto anch’esso dalle storie di Anne Rice.