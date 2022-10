Joker: Folie à Deux – Margot Robbie entusiasta di Lady Gaga come Harley Quinn

In Joker: Folie à Deux ci sarà Lady Gaga che vestirà i panni di Harley Quinn, o di una presunta tale, e, per la prima volta, Margot Robbie ha detto la sua sulla presenza dell’interprete nelle vesti del personaggio che ha interpretato per anni.

Ecco cosa ne pensa Margot Robbie di Lady Gaga come Harley Quinn:

Questa cosa mi rende davvero felice, perché fin dall’inizio volevo che Harley Quinn raggiungesse questo livello, ovvero di diventare uno di quei personaggi, in stile Macbeth o Batman, capace di passare da un grande attore all’altro. Ognuno tira fuori una sua versione di Batman o di Macbeth. E non sono molti i casi in cui tutto ciò appartiene ad un personaggio femminile. Ho avuto, ad esempio, l’onore di far la regina Elisabetta I. In quel momento ho pensato che fosse meraviglioso che dopo Cate Blanchett fossi io a fare quel ruolo. Aver creato una base così forte per Harley Quinn, tale da far passar il character da un attore all’altro è grandioso. Penso che Lady Gaga farà qualcosa di grandioso.