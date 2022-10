The Witcher: il primo capitolo della nuova trilogia non uscirà prima del 2025

Il primo capitolo della nuova trilogia di The Witcher non uscirà prima del 2025, stando a quanto dichiarato dal CEO di CD Projekt RED, Adam Kiciński, nel corso di un meeting con gli azionisti. Come già rivelato in precedenza, Project Polaris si troverebbe ancora nella fase iniziale dello sviluppo e molte delle motivazioni relative all’allungamento delle tempistiche sarebbero legate soprattutto all’introduzione del nuovo motore grafico Unreal Engine 5.

Stiamo preparando la tecnologia per Polaris. Questo è il primo progetto che verrà realizzato con il nuovo engine, l’Unreal Engine 5, quindi c’è bisogno di lavoro extra per realizzare la tecnologia necessaria. Per questo progetto, sicuramente avremo bisogno di sforzi extra per completare lo sviluppo”, ha detto Kiciński.

Stando a quanto dichiarato, dunque, Polaris richiederà almeno altri tre anni di sviluppo, tuttavia i due giochi successivi della trilogia richiederanno meno tempo ed il team ha già confermato che vorrebbe completare la saga nel giro di sei anni dal lancio di Polaris.

Vi ricordiamo che Polaris è solo uno dei tanti progetti in cantiere per la saga di The Witcher. Oltre alla nuova trilogia, sono in arrivo anche due spin-off.