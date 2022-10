The Callisto Protocol: durata del gioco svelata da Glen Schofield

La campagna di The Callisto Protocol durerà tra le 12 e le 14 ore. A rivelarlo è stato il director del gioco, Glen Schofield, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di EDGE. Il director ha svelato però che il titolo includerà anche dei percorsi extra in grado di allungare l’esperienza.

Il numero effettivo dei percorsi non è stato indicato. Ciò che sappiamo, però, è che non saranno così semplici da trovare e daranno non poco filo da torcere ai giocatori. Vi ricordiamo che recentemente il gioco è tornato a mostrarsi è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer che svela la presenza nel cast di Karen Fukuhara, la Kimiko di The Boys.

The Callisto Protocol racconta la storia di Jacob Lee alle prese con l’esplorazione della prigione di massima sicurezza su Callisto, la seconda luna più grande di Giove. Il gioco sfrutterà inoltre anche una tecnica denominata “Horror Engineering” che fonde diverse componenti come atmosfera, tensione, violenza e senso di impotenza con l’obiettivo di innescare un senso di terrore senza precedenti

The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, e Xbox One.

