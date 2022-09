The Callisto Protocol: trailer svela la presenza nel cast di Karen Fukuhara di The Boys

Il nuovo trailer di The Callisto Protocol, intitolato The Truth of Black Iron, svela la presenza nel cast di Karen Fukahara, la Kimiko di The Boys.

Striking Distance Studios ha pubblicato un nuovo trailer di The Callisto Protocol, intitolato The Truth of Black Iron, che svela la presenza nel cast dell’attrice Karen Fukuhara, la Kimiko di The Boys. Nel filmato, che trovate qui sotto, Karen veste i panni di un’alleata del protagonista. La vediamo, infatti, in azione accanto a Jacob e alle prese con gli orrori dell’oscura prigione di Black Iron.

Le informazioni riguardanti il personaggio interpretato da Karen sono al momento molto scarse. Sappiamo solo che la ragazza è una compagna di cella di Jacob ed insieme dovranno trovare il modo per sopravvivere alle feroci creature che infestano la prigione. Il filmato, tra le altre cose, ci permette anche di dare uno sguardo ad alcune scene inedite, mostrandoci nel dettaglio alcuni ambienti dello scenario principale dell’avventura, la prigione di Black Iron.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol racconta la storia di Jacob Lee alle prese con l’esplorazione della prigione di massima sicurezza su Callisto, la seconda luna più grande di Giove. Il gioco sfrutterà inoltre anche una tecnica denominata “Horror Engineering” che fonde diverse componenti come atmosfera, tensione, violenza e senso di impotenza con l’obiettivo di innescare un senso di terrore senza precedenti

The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, e Xbox One.

