“Nidi Gratis”: ecco come funziona

“Nidi Gratis” è un contributo erogato dalla regione Lombardia in relazione alle rette per la frequenza di nidi pubblici o privati. Una misura avviata dalla Lombardia già nel 2021. Il suo scopo è supportare le famiglie in difficoltà prevenendo il rischio di povertà. Ecco cosa prevede e come funziona “Nidi Gratis”. Le risorse finanziarie stanziate per 2022-2023 sono rispettivamente 3 milioni e 6 milioni di euro. Coloro che possono usufruire di “Nidi Gratis” devono avere tali caratteristiche:

retta mensile superiore all’importo rimborsabile da INPS, pari a 272,72 euro

ISEE ordinario/corrente inferiore o uguale a 20mila euro o ISEE minorenni nel caso di richiesta dal Comune per l’applicazione della retta

Per fare la richiesta, a breve uscirà l’avviso sul sito della regione Lombardia. Prima verrà pubblicata la comunicazione di adesione da parte dei Comuni lombardi. Successivamente verrà aperto il bando per la richiesta del contributo. Le famiglie, nel frattempo, posso chiedere al Comune in cui risiedono se aderirà a “Nidi Gratis” Bonus 2022/2023. La speranza è che tali misure vengano attivate in tutte le regioni italiane.

Il traguardo è il sostegno delle famiglie con difficoltà economiche e sociali. Lo scopo, inoltre, è la facilitazione dell’accesso ai servizi di prima infanzia, abbattendo i costi delle rette pagate dei genitori. Le rette pagate per la frequenza dei figli in nidi, micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune. Si vuole quindi ridurre la povertà reinserendo le madri nel mercato del lavoro.