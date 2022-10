Karl Lagerfeld: Jared Leto protagonista del biopic

06—Ott—2022 / 9:33 AM

Jared Leto è pronto ad un’altra performance degna di nota, considerando che il popolare attore vestirà i panni dell’icona fashion Karl Lagerfeld. Il lungometraggio sarà prodotto dallo stesso Leto, con Emma Ludbrook, attraverso la casa di produzione Paradox, ed alla House of Karl Lagerfeld.

Jared Leto ha dichiarato sul progetto:

Karl mi ha sempre ispirato. Lui è un leader, un innovatore, un artista, e soprattutto una persona gentile. Quando abbiamo iniziato a lavorare assieme al suo team creativo, abbiamo subito condiviso la visione del progetto, ed i confini entro cui spingerci. Sono grato a Karo, Pier e Seb per questo viaggio condiviso.

Il film su Karl Lagerfeld verrà co-prodotto da Pier Paolo Righi, Caroline Lebar, e Sébastien Jondeau. La stessa Caroline Lebar è stata collaboratrice di lunga durata dello stilista tedesco, così come Pier Paolo Righi, che ne ha fatto da CEO per dieci anni. Sebastien Jondeau è stato il suo assistente personale per circa vent’anni.

Righi ha detto sul biopic in sviluppo: