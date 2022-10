In the Soop: Friendcation Il trailer della serie coreana di Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della nuova serie coreana IN THE SOOP : Friendcation, disponibile in Italia dal 19 ottobre in esclusiva su Disney+.

Ecco il trailer del telefilm.

Con Park Seo-jun (The Marvels), il rapper Peakboy, Choi Woo-shik (Parasite), Park Hyung-sik (Soundtrack #1) e V dei BTS, IN THE SOOP : Friendcation offre al pubblico uno sguardo ravvicinato sulla vita di questi cinque amici famosi, che si allontanano dalla loro quotidianità per staccare la spina in un rilassante viaggio a sorpresa.

Nascosto dal mondo, questo nuovo travel reality mostra un gruppo di amici che si prende del tempo per godersi la natura e dedicarsi ai loro passatempi preferiti nel soop (nella foresta). Nel corso dei quattro episodi della serie, gli spettatori potranno vedere il gruppo di amici rilassarsi durante una meritata pausa dalla pressione del successo.

IN THE SOOP : Friendcation è uno spinoff della serie IN THE SOOP ed è l’ultima novità che si aggiunge alla library di intrattenimento, in continua espansione, disponibile su Disney+. I fan del K-Pop possono anche godersi BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA, attualmente disponibile su Disney+. Questo esclusivo film concerto in 4K presenta l’esibizione live dei BTS al Sofi Stadium di Los Angeles nel novembre 2021.