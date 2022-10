I Simpson: le prime immagini dello speciale su IT di Stephen King

Il 23 ottobre uscirà negli Stati Uniti su FOX uno speciale de La Paura fa Novanta de I Simpson su IT di Stephen King. Sia i fan del re dell’orrore che quelli del cartone animato non vedono l’ora di gustarsi l’episodio, e, nel frattempo, sono state diffuse le prime immagini dello speciale.

Ecco le immagini.

Il titolo dell’episodio in lingua originale è Treehouse of Horror Presents: Not It. Secondo la descrizione della puntata:

Quando un clown inizierà a massacrare i ragazzini di Kingfield, un giovane Homer Simpson si unirà assieme ai suoi compagni di scuola per affrontare il terribile mostro. Ma anni dopo il terribile clown si ripresenterà, ed Homer assieme a ai suoi amici dovranno confrontarsi nuovamente con Krusto, che questa volta dovrà essere sconfitto dai ragazzi divenuti degli adulti.

Il produttore esecutivo Matt Selman ha rivelato durante il Comic-Con: