Harmony: Esa lacia la missione per esplorare la Terra

Harmony è stata scelta, dopo le attività preparatorie e un rigoroso processo, come decima missione di Earth Explorer nell’ambito del programma FutureEodagli Stati membri dell’Agenzia Spaziale Europea.

Il progresso di scienza e tecnologia porta ad affrontare questioni che hanno un diretto impatto sulla società (disponibilità di risorse come cibo, acqua, energia e sanità pubblica) e sulla questione del cambiamento climatico. In più, la Terra ha moltissimi processi e meccanismi che regolano il trasporto e lo scambio di energia e la rendono un sistema estremamente complesso e dinamico. Scoprire come funzionano questi processi è una sfida veramente importante e la missione Harmony darà un contributo fondamentale.