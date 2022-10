Fegato: ecco gli alimenti che lo aiutano

È importante fare uno stile di vita sano e avere un’alimentazione valida per mantenere il fegato in salute. Ecco quali sono gli alimenti che migliorano le funzionalità di questo organo. L’essenziale è mantenere un peso sano e bere tanta acqua al posto di bevande zuccherate.

Il caffè nero può abbassare gli enzimi del fegato. Chi ha il fegato grasso infatti deve consumare tre o più tazze di caffè al giorno. Altrimenti consigliabile anche il tè verde, ricco dell’antiossidante chiamato catechine. Il fegato ha l’importante compito di elaborare proteine, grassi e carboidrati. Per la dieta sono essenziali pesce e pollo. Assumere proteine magre è fondamentale, se si è vegetariani, quindi i legumi sono altamente consigliabili.

Per difendersi dalla steatosi epatica non alcolica, che spesso affianca obesità e colesterolo alto, è meglio assumere i mirtilli, cioccolato fondente e prugne. Per proteggere fegato e cuore metti nei tuoi cibi un po’ di salvia, origano o rosmarino che aiutano la riduzione del sale. Suggeriti anche curry, cannella e cumino. Se consumi olio d’oliva è un bene perché è ricco di vitamina E e antiossidanti, ideali per il fegato. L’olio aumenta il colesterolo buono e protegge il cuore. Le noci sono ricche di proteine, vitamina E e hanno colesterolo sano in gran quantità. Si possono alternare con nocciole, mandorle, pistacchi, pinoli e semi di zucca.

La verdura a foglia verde, come spinaci ed erbette, è ricca di vitamina K, essenziale per il fegato. Tali verdure fanno scorta di glutatione, altro antiossidante epatico. I prodotti confezionati sono negativi per il fegato, come patatine, hamburger e molti altri. Questi hanno molti grassi saturi che non aiutano il fegato a lavorare e possono portare alla cirrosi. Evitare l’alcol, assumerne troppo può portare alla cirrosi. Per le donne meglio limitarsi a un drink al giorno. Per gli uomini due al giorno fino ai 65 anni.