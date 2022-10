Concorso per netturbini: oltre 19mila candidati per 500 posti

Un recente concorso indetto per netturbini ha visto la partecipazione di più di 19mila candidati per 500 posti disponibili. Si sono presentati anche mille laureati.

Un concorso per 500 posti da netturbino ha fatto boom di presenze. Oltre 19mila i candidati che si sono presentati, tra cui 1.232 laureati. L’azienda in questione è Asia, a Napoli che gestisce i rifiuti della città. il ruolo di netturbino richiesto riguarda attività di spazzamento e raccolta differenziata.

Per l’iscrizione è richiesta solo la licenza media. La prova è in itinere e potrebbe far diventare Napoli ricca di operatori ecologici con la laurea in tasca. Un segnale concreto della fame di occupazione che vede tantissimi laureati alla ricerca di un lavoro fuori dal loro percorso di studi. Insomma, una sorta di sovra qualificazione, come succede sempre più spesso in Italia.

I candidati partecipanti sono stati precisamente 19.216 su 26.121 iscritti, di cui oltre mille laureati. A confronto del numero di iscritti la partecipazione è stata del 73,5%. Idonei 3.898 candidati che hanno superato la prova scritta con almeno 30 punti. A breve la commissione di valutazione si riunirà nella sede di Asia per convalidare gli idonei.

Successivamente passerà all’attribuzione dei punteggi per i titoli aggiuntivi previsti dal bando. Tutto dovrebbe concludersi entro 60 giorni. Asia entro il primo gennaio 2023 assumerà i primi 200 operatori della graduatoria finale, partecipanti all’apprendistato professionalizzante.