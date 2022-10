Bradipo: nuova specie con la testa a noce di cocco

Un recente studio ha dimostrato quanto sia grande la Terra e quante varietà di animali, piante e luoghi ci siano ancora da scoprire! Nel 2021 sono state fatte decine di scoperte. Anche il 2022 ha annoverato fra le sue numerose novità il bradipo con la testa a forma di noce di cocco. In pratica, una nuova specie nel vero senso della parola.

I ricercatori hanno analizzato un gruppo di 55 bradipi dal cappuccio della foresta atlantica brasiliana. Il suo particolare nome è dovuto alla pelliccia di colore scuro, invece che grigio, della zona di spalle, collo e faccia. Dai risultati si è concluso che non tutti i bradipi dal cappuccio appartengono alla specie già conosciuta di bradipo (Bradypus torquatus).

C’è una differenza genetica sostanziale fra i gruppi di bradipi dal cappuccio delle regioni meridionali da quelli viventi nelle settentrionali. Ci sono ben 86 passaggi mutazionali che dividono le due popolazioni, e sono risalenti a 4,24 milioni di anni fa. Le regioni delle due specie sono divise dal fiume Rio Doce.

Gli studiosi però non sanno se sia colpa del fiume o delle peculiarità del clima e di tipo geografico, molto differenti sulle due rive. C’è da dire però che già in passato il biologo John Edward Gray aveva dichiarato l’esistenza di una specie di bradipo dal cappuccio. All’epoca tale scoperta non venne presa in considerazione, ma oggi è risultata vera.