The Batman: il video di Barry Keoghan che fa il provino per l’Enigmista

Barry Keoghan alla fine è diventato il Joker di The Batman, ma, inizialmente, l’attore aveva fatto l’audizione per la parte dell’Enigmista. In un video che è stato diffuso online da GQ vediamo l’attore fare il provino nei panni di The Riddler.

Ecco il provino.

Now watch @BarryKeoghan's audition for Matt Reeves' The Batman. This one got him the role of Joker. pic.twitter.com/vOPsKRdoid

— British GQ (@BritishGQ) October 3, 2022