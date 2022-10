RoboCap: la pillola del futuro

Il suo nome è RoboCap e rappresenta la pillola del futuro. Un valido aiuto che potrebbe permettere all’uomo di non fare più iniezioni assumendo solo farmaci. RoboCap è stata sviluppata da un team di studiosi di Boston. In pratica, è una pillola che ha scanalature e un piccolo motore interno capace di bucare la mucosa intestinale e arrivare all’intestino portando farmaci. Insomma, il futuro potrebbe racchiudersi in una pillola. Le pillole sono comode, facili da prendere e pratiche. Basta un po’ d’acqua per ingerirle, ed è fatta!

Ecco, quindi come riuscire ad assumere i farmaci solo attraverso pillole, senza la somministrazione di iniezioni. Il problema è che i grandi farmaci proteici, se ingeriti, non superano la barriera del muco del tratto digestivo. Giovanni Traverso, ricercatore del MIT e gastroenterologo al Brigham and Women’s Hospital, ha guidato la squadra di studio. Insieme hanno ideato un minirobot ancor più piccolo di una moneta che riesce a superare l’ambiente acido intestinale, bucando il muco. Poi lascia il farmaco in pillola dove serve. RoboCap è rivestito di gelatina con scanalature al centro per depositare il farmaco che trasporta.

Dopo l’ingerimento del farmaco, gli acidi eliminano il rivestimento, poi il pH cambia attivando un piccolo motore dentro la RoboCap che gira su se stessa. Grazie alle scanalature e al movimento attivato, la capsula buca il muco e penetra per rilasciare il farmaco. Con il nuovo dispositivo si sono provate a somministrare l’insulina e la vancomicina, utilizzabile solo con l’iniezione. Tale esperimento sui maiali ha funzionato risultando più valido (20-40 volte in più) anche dei classici metodi di somministrazione orale.