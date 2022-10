Firenze è la città dove gli Italiani rompono più smartphone

WeFix Lab, dipartimento statistico di iFix-iPhone.com, ha stilato una classifica delle Regioni e delle Nazioni dove gli Italiani in questo 2022 (d’estate) hanno rotto più smartohone. Nonostante quest’anno sembra esserci stata un’equa distribuzione, alcune città hanno spiccato più di altre.

Stando a quanto segnato da WeFix Lab, le mete più disgraziate sono state la Toscana (con la città di Firenze in testa), il Trentino Alto Adige, la Puglia e la Sicilia per quanto riguarda l’Italia. Fuori dalla nazione, invece, sembra esserci una forte concentrazione su Francia, Grecia, seguite da Albania e Croazia.

Dove, come, chi?

Passando al dettaglio, iniziano ad uscire fuori informazioni interessanti. Sembra infatti che il mare, insieme alle località simili come piscina, laghi e via discorrendo, siano il fulcro di questa sfortuna, seguiti dagli stadi (per concerti e non solo), piazze e strade, e infine montagna. Se siete curiosi invece di scoprire quali giorni sono tra i più sfigati, allora il mercoledì è il peggiore, battendo quindi il tanto bistrattato lunedì.

Il brand più riparato stando ai dati sembra essere l’Apple (con iPhone X in testa), seguito da Samsung al secondo posto (con un grande distacco). I danni più frequenti? Schermo rotto, sicuramente, anche se alcune riparazioni riguardano spesso la memoria piena, che arriva al terzo posto.

Parlando invece di chi, sembra che gli uomini siano i più distratti, ma di poco (57,8%), mentre per quanto riguarda l’età la fascia più distratta si attesta sotto i 65 anni (sebbene i giovanissimi siano più attenti a loro volta).

Lo studio è stato redatto dal WeFix Lab il Dipartimento Statistico di iFix-iPhone.com. I numeri fanno riferimento alle statistiche relative alla navigazione del sito, le richieste ricevute dal supporto della piattaforma ed alle prenotazioni ricevute dalle singole province e regioni italiane oltre alle richieste di supporto provenienti da residenti/domiciliati in Italia dall’ estero per l’Italia; nel periodo 20 Mag – 15 Sett 2022.