El Muerto: Jonás Cuarón dirigerà il nuovo film Marvel

C’è curiosità attorno al progetto Marvel-Sony intitolato El Muerto, e da poco sono state rivelate delle notizie riguardo al progetto, con Jonás Cuarón che dirigerà il lungometraggio che avrà come protagonista Bad Bunny.

Jonás Cuarón è il figlio di Alfonso Cuarón, ed ha già lavorato al lungometraggio del 2015 intitolato Desierto. El Muerto è nelle sue prime fasi di sviluppo, ed ha Gareth Dunnet-Alcocer chiamato a fare da sceneggiatore.

Nei comics Juan-Carlos Estrada Sánchez è il nuovo erede del titolo e della maschera di El Muerto, leggendario luchador dalla forza sovrumana. Il personaggio compare come figura collaterale nell’universo di Spider-Man. Prosegue perciò lo sviluppo dello spiderverso, che porterà anche al terzo film su Venom ed alla messa in produzione di Kraven the Hunter e Madame Web.

Bad Bunny ha detto sul suo personaggio:

Adoro il wrestling, sono cresciuto guardando il wrestling in televisione, ed io stesso sono un wrestler. Sono un ex campione ed è per questo motivo che adoro El Muerto. Credo sia il ruolo perfetto per me, e sarà epico.

Bad Bunny, oltre alla sua carriera di rapper, ha portato avanti anche quella di attore con Narcos: México, serie TV in cui ha vestito i panni di Arturo “Kitty” Páez.