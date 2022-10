Blonde: il video con Ana de Armas che si trasforma in Marilyn Monroe

Ecco il video con Ana de Armas che si trasforma in Marilyn Monroe in una sessione di make-up del film Blonde.

Netflix ha caricato un video in cui vediamo la trasformazione di Ana de Armas in Marilyn Monroe per il film Blonde. Nel filmato vediamo una lunga sessione di trucco velocizzata, che porta il look dell’attrice a cambiare completamente per la parte.

Negli ultimi giorni sono piovute molte critiche sul film, che è stato accusato di sessismo, e di aver mostrato la figura di Marilyn Monroe come totalmente vittima di crudeltà continue. Questa è la descrizione di Netflix del lungometraggio:

In questo film audace e ingegnoso, il regista Andrew Dominik ripercorre la travagliata vita di Marilyn Monroe ed esplora anche i lati più nascosti della celebre icona hollywoodiana. Tratto dall’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates, “Blonde” vede Ana de Armas nel ruolo di Marilyn al fianco di Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel e Julianne Nicholson. Disponibile su Netflix dal 28 settembre.

Tratto dal romanzo di Joyce Carol Oates, il film vede nel cast anche Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Lily Fisher, Evan Williams, Toby Huss, David Warshofsky, Caspar Phillipson, Dan Butler, Sara Paxton e Rebecca Wisocky.

