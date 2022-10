The Walking Dead: la serie spin-off s’intitolerà Daryl Dixon

La star di The Walking Dead, Norman Reedus, ha rivelato che lo spin-off sul suo personaggio avrà un titolo semplice ma efficace, ovvero Daryl Dixon. Il logo della serie TV ha sullo sfondo la Torre Eiffel, con la Francia che diventerà un luogo centrale per la storia.

Questa è l’immagine di presentazione dello spin-off di The Walking Dead su Daryl Dixon.

L’architetto del franchise televisivo, Scott M. Gimple, ha raccontato sul progetto:

Daryl si ritrova ad un certo punto ad essere un pesce fuor d’acqua. Ed in Francia, che è un luogo che sta attraversando l’apocalisse, sarà tutta un’altra storia. Lì dovrà reinventarsi ancora una volta, venendo però a contatto con delle persone con cui sarà capace di trovarsi a proprio agio.

Lo showrunner della serie TV spin-off sarà David Zabel. Nel frattempo, il 3 ottobre è iniziata la cavalcata finale degli ultimi episodi di The Walking Dead 11. Negli episodi finali sulla scia dell’opprimente presenza delle cavallette, una forza ancora più grande si sta abbattendo su ogni singolo membro di ciascuna comunità. Con le bandiere del Commonwealth issate a Hilltop, Alexandria e Oceanside, per coloro che si trovano in viaggio non c’è tempo per elaborare strategie. È una corsa contro il tempo per rimanere vivi e portare fuori coloro che vivono ancora nel Commonwealth prima che Hornsby possa compiere la sua vendetta.