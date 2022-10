Plastica: un nuovo metodo per riciclarla all’infinito?

Rifiuti di plastica sono ormai diffusi ovunque a causa della nostra dipendenza all’uso di questo materiale. Il problema principale è legato alla degradazione e al riutilizzo di questi polimeri che non è così semplice. Un team di ricercatori sostiene di aver trovato una soluzione per riciclare la plastica all’infinito.

I ricercatori, in uno studio pubblicato su Nature Chemistry, sostengono di aver scomposto un tipo di plastica particolare, ovvero un polimero termoindurente, usata nell’industria aerospaziale e microelettronica, per poi riutilizzarla per ricreare lo stesso materiale senza perderne le proprietà.

La plastica termoindurente è difficile da riciclare in quanto resistente a condizioni estreme ( compreso il calore), ma, soprattutto, perché il processo di riciclaggio ne annulla le proprietà che interessano di quel polimero. Va anche considerato che, a ogni processo di riciclo, la qualità della plastica si riduce fino a renderla inutilizzabile.

Una bottiglia di plastica non verrà riciclata e riutilizzata come tale, ma sarà impiegata in altre forme come una borsa o un tessuto. Alla fine di diversi processi, il materiale deve essere buttato perché non più utilizzabile.

Con il nuovo metodo, chiamato chimica reversibile o dinamica, i ricercatori hanno ideato un nuovo materiale polimerico che può essere utilizzato per costruire oggetti che possono essere ricreati più e più volte. In questo caso una bottiglia potrà essere riciclata e riutilizzata come tale. Questo processo può essere adeguato anche agli impianti industriali attuali.