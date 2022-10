Ottobe: sarà caratterizzato da caldo e sole in tutta Italia

Un vasto campo anticiclonico proveniente dal Nord Africa ha allungato la sua influenza sul Mediterraneo, richiamando contemporaneamente aria più calda, portando alla classica ottobrata, un periodo soleggiato e asciutto, caratterizzato da temperature al di sopra delle medie stagionali.

Il termine ottobrata, come spiega il direttore e fondatore de www.iLMeteo.it Antonio Sanò, deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia. Ogni famiglia, al termine del raccolto, organizzava una gita fuori porta nelle giornate di giovedì e domenica. Con questo termine si indica un periodo tipico del mese di ottobre in cui l’alta pressione domina per diversi giorni, portando un clima più tardo estivo e privo di piogge.

Per tutta la settimana ci sarà un deciso aumento delle temperature, in particolare al Centro-Sud, fino a raggiungere i 25-26°C in alcune città (come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli). Nelle ore centrali del giorno non sono esclusi picchi di 30°C sulle isole maggiori.

Non è esclusa la presenza di nebbia in alcuni settori dell’Italia a causa dell’umidità e della mancanza di vento, in particolare sulle pianure del Nord e nelle vallate del Centro. Queste condizioni stabili dovrebbero durare almeno fino a questo weekend.