Musk torna su Twitter: ci riprova con la proposta iniziale

Elon Musk torna indietro, in tutti i sensi: il CEO di Tesla ha infatti proposto 44 milioni di dollari di nuovo a Twitter, per recuperare l’accordo iniziale di 54,20 dollari ad azione. La scelta, che potrebbe essere pensata per evitare la causa, vede Musk scrivere una lettera inviata lunedì per rispolverare la proposta.

Questa scelta, oltre che evitare la causa a Musk, rimuoverà anche il rischio di rivelare ciò che aveva portato lo stesso Elon a tirarsi indietro, ovvero gli account fake. Musk aveva infatti accusato Twitter di avere molti account falsi, e aveva richiesto una lista completa e un dettaglio che mai era arrivato.

L’accordo di Musk era stato cancellato a luglio, e questo aveva portato gli azionisti di Twitter a fare causa al CEO di Tesla: la prima data fissata per il tribunale era il 17 ottobre, giorno in cui il giudice avrebbe richiesto ad entrambe le parti una proposta. Se la vendita andrà in porto, probabilmente il 17 ottobre verrà chiusa la causa ancor prima di iniziare.

Stando a quanto visto, il giudice Kathaleen St. J. McCormick ha più volte mostrato di parteggiare per Twitter, cosa che ha subito messo il terrore nel lato di Musk: proprio questo potrebbe aver portato il proprietario di SpaceX a cambiare idea.