Avatar arriva a 2,9 miliardi e si conferma il film con più incassi di sempre

Avatar supera letteralmente sé stesso, la nuova uscita al cinema del lungometraggio di James Cameron ha portato il film ad arrivare ad un totale di 2,9 miliardi. La cifra è stata ottenuta grazie ai 18 milioni incassati negli Stati Uniti, ed i 39 ottenuti nel resto del Mondo.

Negli USA il film Avatar ha ottenuto 780 milioni di dollari, ed è il quarto incasso di sempre, dietro a Star Wars: Il Risveglio della Forza, Avengers: Endgame e Spider-Man: No Way Home. Mentre a livello globale Avatar ha staccato ulteriormente Avengers: Endgame, fermo a 2,7 miliardi. Dietro sono presenti Titanic con 2,2 miliardi ed Il Risveglio della Forza con 2,06 miliardi.

Questa è la sinossi di Avatar:

Originariamente uscito nel 2009, Avatar vede protagonisti Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez e Sigourney Weaver. Avatar conduce lo spettatore in un mondo spettacolare al di là di ogni immaginazione, in cui un uomo appena arrivato dalla Terra intraprende un’avventura epica, che lo porta alla fine a lottare per salvare quel mondo alieno che ha imparato a chiamare casa. Entriamo nel mondo alieno attraverso gli occhi di Jake Sully, un ex Marine costretto a vivere su una sedia a rotelle. Nonostante la disabilità fisica, nel cuore Jake è rimasto un combattente. Viene arruolato e, dopo un viaggio di alcuni anni luce, raggiunge l’avamposto degli umani su Pandora, dove un consorzio di aziende è impegnato nell’estrazione di un raro minerale, indispensabile per risolvere la crisi energetica sulla Terra.

Poiché l’atmosfera di Pandora è tossica, è stato sviluppato il Programma Avatar, che permette di collegare la coscienza umana a un avatar, cioè un corpo biologico guidato a distanza, in grado di sopravvivere all’atmosfera letale del pianeta. Questi avatar sono ibridi geneticamente modificati in cui il DNA umano è stato mescolato con quello della popolazione indigena di Pandora… i Na’vi. Rinato nel corpo di un avatar, Jake può camminare di nuovo e dare inizio alla missione che gli è stata assegnata: infiltrarsi nel mondo dei Naʹvi, che sono diventati un serio ostacolo per le attività estrattive del prezioso minerale. Ma una bellissima donna Naʹvi, Neytiri, gli salva la vita e questo cambia tutto. Jake viene accolto nel suo Clan e impara a essere uno di loro, dopo aver superato molte prove e vicissitudini. Man mano che il rapporto tra Jake e la riluttante insegnante Neytiri si approfondisce, l’uomo impara a rispettare i Na’vi e il mondo in cui vivono e, alla fine, si schiera dalla loro parte. Presto Jake dovrà affrontare la prova finale, guidando i Na’vi in una battaglia epica che deciderà il destino di un mondo intero.