And: al via la produzione del film con Emma Stone, Jesse Plemons e Willem Dafoe

Searchlight Pictures ha annunciato che la vincitrice dell’Academy Award Emma Stone (La La Land, La favorita), il candidato all’Academy Award Jesse Plemons (Il potere del cane), il candidato all’Academy Award Willem Dafoe (Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità, Un sogno chiamato Florida) e Margaret Qualley (C’era una volta…a Hollywood) saranno i protagonisti di And, il prossimo film del candidato all’Academy Award Yorgos Lanthimos (La favorita, The Lobster) le cui riprese inizieranno in ottobre a New Orleans.

Con una sceneggiatura sviluppata da Element Pictures e Film4, e scritta da Lanthimos ed Efthimis Filippou (The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro), il film è prodotto da Ed Guiney e Andrew Lowe di Element, insieme a Kasia Malipan e Lanthimos.

Lavorare con Yorgos continua a essere un valore aggiunto per noi di Searchlight. E questo è un altro progetto davvero originale che contraddistingue il suo lavoro. Lavorare di nuovo con Emma, Jesse, Willem e Margaret, oltre che con Element e Film4, è la ciliegina sulla torta.

hanno dichiarato i presidenti di Searchlight David Greenbaum e Matthew Greenfield.

Questo è il nostro quinto film con Yorgos e siamo felici di riunirci ancora una volta con Searchlight e Film4 per questa brillante sceneggiatura di Yorgos ed Efthimis. Yorgos ha riunito un cast e un team incredibili e non vediamo l’ora di iniziare.

hanno affermato Ed Guiney e Andrew Lowe di Element.

Il film rappresenta una nuova collaborazione del filmmaker con Element Pictures, Searchlight e Film4 dopo il film vincitore dell’Academy Award La favorita e Poor Things, attualmente in post-produzione. AND è supervisionato da Richard Ruiz, VP of Production, e Peter Spencer, Director Development & Production, che rispondono alle Head of Production and Development Katie Goodson-Thomas e DanTram Nguyen. Ollie Madden (Director di Film4), Ben Coren (Head of Development) e Alice Whittemore (Production & Development Executive) supervisioneranno il progetto per Film4.

Yorgos Lanthimos ha diretto alcuni dei film più apprezzati dell’ultimo decennio tra cui The Lobster, candidato all’Academy Award per la Migliore sceneggiatura originale, e Il sacrificio del cervo sacro, entrambi prodotti anche da Element Pictures. Il suo lungometraggio Dogtooth ha vinto il premio “Un Certain Regard” al Festival di Cannes nel 2009 ed è stato candidato al premio Oscar per il miglior film in lingua straniera nel 2011.

Anche Emma Stone si riunisce dopo La favorita per cui è stata candidata all’Academy Award. Per Searchlight ha fatto precedentemente parte del cast del film di Jonathan Dayton e Valerie Faris, La battaglia dei sessi, e di Alejandro G. Iñárritu Birdman – O l’Imprevedibile Virtù dell’Ignoranza. Emma Stone ha vinto un Academy Award come migliore attrice per il suo ruolo nel film di Damien Chazelle La La Land. Farà anche parte del cast del prossimo film di Lanthimos Poor Things e sarà prossimamente protagonista e produttrice, attraverso la sua casa di produzione Fruit Tree, di The Curse, con Showtime e A24.

Jesse Plemons è stato recentemente candidato all’Academy Award per la sua interpretazione nel film Il potere del cane di Jane Campion. In precedenza ha recitato anche nel film di Scott Cooper Antlers – Spirito insaziabile per Searchlight, Jungle Cruise e Judas and the Black Messiah. Altri titoli acclamati dalla critica sono The Irishman, Vice – L’uomo nell’ombra, The Post, Il ponte delle spie eThe Master. Plemons sarà poi protagonista di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, accanto a Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Willem Dafoe ha recentemente recitato nel film La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley di Guillermo del Toro e in The French Dispatch di Wes Anderson, entrambi per Searchlight. È stato candidato a diversi premi Oscar, tra cui quelli per i suoi ruoli in Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità, Un sogno chiamato Florida, L’ombra del vampiro e Platoon. I suoi prossimi progetti includono Dead for a Dollar di Walter Hill, Inside di Vasilis Katsoupis, Poor Things di Lanthimos e Gonzo Girl di Patricia Arquette. Tra i suoi progetti recenti figurano anche The Northman di Robert Eggers e Spiderman: No Way Home di Jon Watt.

Margaret Qualley ha recentemente recitato in Stars at Noon di Claire Denis. Altri film recenti, acclamati dalla critica, sono stati Seberg – Nel mirino di Benedict Andrews e C’era una volta…a Hollywood di Quentin Tarantino. È candidata al Primetime Emmy Award per la sua interpretazione in Maid.

