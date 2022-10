YouTube Premium: non sei abbonato? Non potrai più vedere video in 4K

E se i video in 4K diventassero un perk esclusivo di YouTube Premium? Non è un’ipotesi remota, di fatto sta già succedendo. Alcune segnalazioni, circolate su Reddit, rivelano come Google stia già testando di limitare la risoluzione più alta, rendendola disponibile esclusivamente previa sottoscrizione al suo abbonamento a pagamento.

Per il momento è soltanto un test. Google è interessata a limitare la riproduzione dei contenuti 4K e 8K, rendendo i due standard un’esclusiva del suo abbonamento. YouTube Premium consente di rimuovere la pubblicità da YouTube e, tra le altre cose, offre anche accesso a tutti gli album e i brani di YouTube Music, sempre senza interruzioni pubblicitarie, oltre che la possibilità di riprodurre i video in background (solo audio) e in PIP su smartphone. In Italia YouTube Premium costa 11,99 euro al mese.

La risoluzione massima verrebbe settata di default a 1080. La risoluzione a 2160p continuerebbe ad essere disponibile nel menù a tendina, ma accompagnata dalla scritta “Premium – Tap to Upgrade”. Si tratterebbe, in altre parole, di una strategia estremamente aggressiva per spingere gli abbonamenti a Premium e convincere un numero maggiore di utenti a pagare per il servizio.

La buona notizia è che, al momento, di ufficiale non c’è ancora nulla. Google si sta limitando a svolgere un test per conoscere la possibile reazione degli utenti. Nulla vieta che YouTube decida di tornare sui suoi passi, lasciando tutto come è ora.