The Callisto Protocol: l’IA dei nemici sarà stupefacente e si adatterà al comportamento del giocatore

Striking Distance Studios è tornata a parlare dell‘IA dei nemici di The Callisto Protocol. Nel corso di un’intervista, Mark James, il chief technical officer del gioco, ha definito l’IA dei Biofagi, i mutanti che infesteranno la prigione di Black Iron, come stupefacente e capace di adattarsi al comportamento del giocatore per coglierlo di sorpresa.

Abbiamo creato un’IA stupefacente – ha esordito James – La nostra IA talvolta potrebbe anche decidere di non attaccare il giocatore, scegliendo magari di infiltrarsi in un condotto così che sappiate che là dentro c’è un nemico, che sta aspettando l’occasione di uscire da un altro condotto ed attaccarvi.

Mark James si è poi soffermato anche sulla funzione degli effetti sonori che serviranno ad amplificare la sensazione di angoscia provata dal giocatore, fornendogli anche qualche piccolo indizio su dove si trova la creatura “La prima volta che succede quando riusciamo a farvi pensare ‘perché quel mostro non mi ha attaccato ed è andato via?’, è lì che ci abbiamo preso. Perché come giocatori pensiamo che tutto ciò che compare su schermo è destinato ad attaccarci. La prima volta che invece non succede si resta nell’incertezza. A quel punto possiamo utilizzare gli effetti sonori per darvi piccoli indizi su dove si trova quella creatura. Potresti sentirla scappare verso una specifica direzione, oppure potresti sentire un tonfo in lontananza. O magari potrebbe persino spostarsi in un’altra stanza. L’IA sta semplicemente aspettando il momento opportuno per mettervi nei guai”.

Restando in tema, The Callisto Protocol è tornato a mostrarsi recentemente in un nuovo trailer che ha svelato la presenza nel cast di Karen Fukahara, la Kimiko di The Boys.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC.