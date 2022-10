OnePlus Nord Watch: uno smartwatch essenziale dal prezzo “imbattibile”

OnePlus ha presentato ufficialmente il primo smartwatch brandizzato Nord, la line dedicata ai prodotti entry-level e mid-range. Il OnePlus Nord Watch è un perfetto interprete della filosofia sdoganata dal primo smartphone Nord: c’è grossomodo tutto l’essenziale che si cerca in uno smartwatch, senza grossi fuochi d’artificio o sorprese.

Schermo e batteria all’altezza, ma niente GPS

Tante rinunce, dunque, ma con il vantaggio di offrire un prezzo competitivo e una scheda tecnica che sa il fatto suo. Lo schermo, ad esempio, offre una buona risoluzione e troviamo anche la certificazione IP68. Bene anche la batteria, che secondo OnePlus dovrebbe garantire circa 10 giorni di autonomia con una sola carica.

In compenso, il OnePlus Nord Watch non ha nessun microfono (non lo si può usare per rispondere alle chiamate) e non è disponibile una versione con GPS.

Per il momento è disponibile esclusivamente in India, dove viene proposto ad un prezzo di 6.999 rupie. Meno di 90€, ma se mai arriverà in Italia (ed è probabile) ci si dovrà aspettare un prezzo leggermente più alto. Peraltro, OnePlus ha scelto di rendere ancora più aggressivo il suo prezzo grazie ad una promozione di lancio, che consente di acquistare il nuovo Nord Watch a 4.999 rupie. Praticamente 60€.

La scheda tecnica del OnePlus Nord

Entrando nello specifico, il OnePlus Nord ha un display AMOLED da 1,78 pollici a 60Hz. La risoluzione è di 368 x 448, con una densità di 326 pixel per pollice e 500 nit di luminosità massima. Lo schermo ha un taglio rettangolare, contrapposto alla forma circolare del OnePlus Watch classico.

Troviamo alcuni sensori per monitorare la salute e lo sport, tra cui frequenza cardiaca (h24), saturazione ossigeno nel sangue SpO2, ciclo mestruale, stress, sonno e 105 attività sportive.

La batteria è da 230 mAh e, come anticipavamo poco sopra, offre fino a 10 giorni con uso tipico. Si sale a 30 giorni in standby, mentre il OnePlus Nord Watch si ricarica con un apposito supporto magnetico.

Al lancio il OnePlus Nord Watch sarà disponibile nei colori Deep Blue e Midnight Black. Vi terremo aggiornati non appena si avranno più notizie su una possibile release europea.