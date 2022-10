Licantropus: per Kevin Feige l’universo horror Marvel diventerà molto importante

Kevin Feige ha presentato Licantropus, sottolineando come questa parte di Marvel Cinematic Universe verrà sempre più esplorata.

Licantropus arriverà a brevissimo su Disney+, considerando che il mediometraggio verrà distribuito il 7 ottobre, e, nel frattempo, in un video di presentazione il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha parlato della sfumatura horror dell’universo della Casa delle Idee che, a suo parere, “è ancora tutta da esplorare”.

Ecco la featurette in cui Kevin Feige parla dell’importanzadi questa parte di universo Marvel.

Secondo il boss dei Marvel Studios:

Vogliamo esplorare una nuova sfaccettatura del Marvel Cinematic Universe, con quacosa di inusuale, divertente e spaventoso con una buona dose di soprannaturale. Stiamo introducendo un mondo che diventerà molto importante all’interno dell’MCU.

Lo speciale Marvel che anticipa Halloween, ricordiamo, rientra nel Marvel Cinematic Universe, per quanto ne rappresenti una delle più grandi opere “sperimentali” andando a pescare dalla cinematografia di genere degli anni che fu, in particolare i Monster Movie Universal.

Il compositore Michael Giacchino si cimenterà alla regia del film, e Laura Donnelly e Gael Garcia Bernal saranno i protagonisti. Gael Garcia Bernal in Werewolf by Night vestirà i panni del personaggio protagonista, capace di trasformarsi in un lupo mannaro, mentre Laura Donnelly sarà Elsa Bloodstone.

