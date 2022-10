I Simpson 34: aperto un contest fan art sull’episodio con IT

Per il lancio dell'episodio de I Simpson 34 dedicato a IT di Stephen King è stato pubblicato un contest per la pubblicazione di fan art a tema.

Gli appassionati de I Simpson e di Stephen King non vedono l’ora che venga distribuito l’episodio de La Paura fa Novanta su IT, e, per aumentare ancora di più l’attesa, è stato lanciato un contest per la realizzazione di fan art a tema Pennywise, con i vincitori che potranno vedere la loro opera mostrata all’interno dell’episodio, durante i credits finali.

QUESTO IL LINK per partecipare al contest. Il titolo dell’episodio in lingua originale è Treehouse of Horror Presents: Not It. Secondo la descrizione della puntata:

Quando un clown inizierà a massacrare i ragazzini di Kingfield, un giovane Homer Simpson si unirà assieme ai suoi compagni di scuola per affrontare il terribile mostro. Ma anni dopo il terribile clown si ripresenterà, ed Homer assieme a ai suoi amici dovranno confrontarsi nuovamente con Krusto, che questa volta dovrà essere sconfitto dai ragazzi divenuti degli adulti.

Il produttore esecutivo Matt Selman ha rivelato durante il Comic-Con:

Non abbiamo mai fatto una singola storia sanguinosa e spaventosa che coprisse tutti e venti i minuti della puntata. Credo che i fan ne saranno veramente entusiasti. Esistono già i tatuaggi di Krusty il Clown travestito da Pennywise, ma stiamo lavorando per offrire altri momenti iconici capaci di essere messi al centro di un tatuaggio.

La puntata verrà distribuita negli Stati Uniti il 23 ottobre.