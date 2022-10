AirPods Max, in attesa della seconda generazione arriva una nuova funzione

Apple ha aggiornato le sue AirPods Max, introducendo una funzione estremamente utile. In attesa della seconda generazione delle cuffie high-end della Apple, la terza versione della beta di iOS 16.1 continua ad introdurre alcune importanti novità.

Per la prima volta le AirPods Max ricevono la funzione Adaptive Transparency, che recentemente era arrivata anche sulle AirPods Pro di prima generazione, mentre sulle AirPods Pro di seconda generazione – annunciate lo scorso mese – è disponibile nativamente.

Per attivare la funzione Adaptive Transparency è necessario installare l’ultima versione del Firmware delle Apple Max, la 5A304a, inoltre è anche necessario disporre di un iPhone aggiornato almeno ad iOS 16.1 Beta 3, o un iPad con iPadOS 16.1 Beta 3. Ovviamente, tutto ciò finché non sarà disponibile la versione stabile del sistema operativo. L’Adaptive Transparency in futuro arriverà per tutti gli utenti, non soltanto per quelli che utilizzano iOS in beta.

L’Adaptive Transparency blocca in automatico i rumori più fastidiosi – come le sirene o i claclson -, ma allo stesso tempo lascia passare gli altri suoni potenzialmente utili, evitando che l’utente sia completamente isolato. Una funzione che può tornare utili quando è necessario prestare attenzione a ciò che ci circonda, per ragioni di sicurezza. La nuova funzione è disponibile anche sulle Beats Fir Pro, altro dispositivo equipaggiato con il chip Apple H1.