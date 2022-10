Sword Art Online the Movie -Progressive- Scherzo of Deep Night: ecco il trailer

Sword Art Online the Movie -Progressive- Scherzo of Deep Night uscirà il 22 ottobre in Giappone, ecco il trailer.

Da poco è stato pubblicato il trailer di Sword Art Online the Movie -Progressive- Scherzo of Deep Night, il nuovo lungometraggio che sarà disponibile in Giappone dal 22 ottobre. Mentre la serie è stata messa in pausa, il franchise sta proseguendo con dei film e spin-off.

Questo è il trailer di Sword Art Online the Movie -Progressive- Scherzo of Deep Night.

Nel progetto c’è Kento Toya che è tornato per fare da disegnatore dei personaggi, con Yasuyuki Kai che si occupa della regia, e Yuki Kajiura che fa da compositore delle musiche. Per quanto riguarda il cast vocale originale ci sarà Kaede Hondo come Liten ed Yusuke Kobayashi che farà Morte.

Il film precedentemente uscito di Sword Art Online è Aria of a Starless Night, che in Italia è stato distribuito da Dynit, e che è disponibile sulla piattaforma Prime Video dall’1 ottobre.

Sword Art Online, la serie di light novel scritta da Reki Kawahara e illustrata da abec, ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo: circa 26 milioni di copie dei volumi sono state stampate in diversi paesi, tra cui Giappone, Cina, Corea del Sud, Stati Uniti, Canada e Regno Unito, mentre il ricchissimo merchandising comprende, tra gli altri, videogiochi, manga, costumi e spade. Per l’adattamento anime, premiato come miglior serie televisiva del 2012 al Tokyo Anime Award, sono state già realizzate 4 stagioni, un film e uno speciale.