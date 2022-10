PlayStation Stars ha un livello accessibile solo su invito? Spunta un indizio

Stando a quanto riferito da un dataminer, il nuovo servizio PlayStation Stars avrebbe un quinto livello, noto come Diamante e accessibile solo su invito.

Stando a quanto riferito da un dataminer, PlayStation Stars avrebbe un quinto livello, non annunciato, noto come Diamante ed accessibile solo su invito. Dalle pagine di Reddit, il dataminer conosciuto come The_Andshrew afferma di aver scoperto delle porzioni di codice inattive che citano, appunto, un misterioso livello Diamante accessibile solo su invito, e quindi impossibile da raggiungere partecipando alle attività proposte dal nuovo programma fedeltà di Sony.

Secondo quanto indicato, inoltre, chi accede al livello Diamante ottiene in automatico un collezionabile digitale chiamato Diorama di Livello 5 – I bot non respirano. A questo link è possibile vedere l’immagine esplicativa ed il video che ritrae il bonus, entrambi recuperati dal dataminer.

Al momento Sony ha confermato ufficialmente solo quattro livelli. Ogni giocatore parte dal primo e può salire di livello comprando giochi e guadagnando trofei. Il quinto livello non è stato ancora annunciato, quindi quanto riportato resta per ora solo un’indiscrezione.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il nuovo programma fedeltà di Sony arriverà in Italia a partire dal 13 ottobre 2022 e che il servizio sarà gratuito al lancio. Tutti gli abbonati potranno ottenere punti fedeltà, portando a termine una serie di campagne ed attività. I punti potranno essere riscattati in un catalogo che può includere fondi del portafoglio PSN, oggetti collezionabili digitali e prodotti PlayStation Store selezionati.