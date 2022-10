Il grifone Godric torna a volare

Il grifone Godric della Val Pellice, in Piemonte, è tornato a volare. Nel 2020 era stato colpito dai pallini dei cacciatori e la sua vita era appesa a un filo, ma ora ha ripreso finalmente a volare. Non aveva un microchip o un anello di riconoscimento così è stato difficile capire se vivesse in Val Pellice o in un’altra zona.

Da quel momento sono serviti ben due anni per sistemare la frattura della sua ala e la riabilitazione in modo da farlo tornare a volare. Il nome del grifone è Godric, che omaggia il personaggio della nota saga Harry Potter. Il grifone fa parte della famiglia degli avvoltoi ed è uno dei più grandi volatili europei. Il grifone si nutre solo di carcasse e non caccia.

La sua popolazione in Italia è diminuita dell’83,6%. Così viene classificato come una specie in pericolo di estinzione. In Europa invece non è a rischio per la sua popolosa concentrazione in Spagna. Le minacce per il grifone sono i cacciatori, i bocconi avvelenati e la riduzione del cibo. Quest’ultima causa si divide in due motivi. Il primo riguarda la diminuzione della pratica del pascolo brado, il secondo le regole sanitarie per lo smaltimento delle carcasse.