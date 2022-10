Ed Sheeran presenta Celestial, il nuovo brano realizzato per Pokémon Scarlatto e Violetto

Ed Sheeran torna a collaborare con The Pokémon Company per il nuovo brano “Celestial” che sarà presente anche in Pokémon Scarlatto e Violetto. Il video di “Celestial”, che potete visionare qui sotto, è ispirato all’amore che Ed prova per la serie sin dall’infanzia e include alcuni dei suoi Pokémon preferiti, tra cui Pikachu, Squirtle, Machamp e Snorlax.

Nel video, diretto dal pluripremiato regista Yuichi Kodama, una tipica giornata nella vita di Ed prende una svolta Pokémon. Con l’inconfondibile direzione artistica di Yu Nagaba, il cui stile ricorda i disegni dei Pokémon di un Ed bambino, il video è pieno di sorprese per i fan e trasporta gli spettatori indietro nel tempo a quando, da piccoli, non c’era limite alla fantasia.

Gioco alla serie Pokémon da quando ero alle elementari” afferma Ed. “Io e mio fratello avevamo versioni diverse dei giochi e ci scambiavamo Pokémon per completare entrambi i nostri Pokédex. Adoravo anche le carte, ma la mia passione per i giochi era davvero smisurata. Amavo tutto il mondo che hanno creato; mi permetteva di distrarmi quando succedeva qualcosa di spiacevole, nella mia vita o a scuola, a cui non volevo pensare. Era un mondo in cui potevo rifugiarmi, e non ho mai smesso di giocare. Anche ora che ho 31 anni possiedo lo stesso Game Boy Color di allora e gioco a Pokémon Giallo o Pokémon Argento quando viaggio in aereo o in treno durante i tour. È davvero un onore poter aggiungere una mia canzone a un videogioco Pokémon e realizzare un video così nostalgico. Girarlo è stato veramente fantastico: spero che vi piacerà, insieme alla canzone!

Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili a partire dal 18 novembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.