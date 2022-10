Dead Space Remake: svelata la data del gameplay trailer

Dead Space Remake tornerà a mostrarsi con un nuovo gameplay trailer la prossima settimana e più precisamente martedì 4 ottobre 2022. A rivelarlo è la soluzione ad un piccolo indovinello pubblicato da Motive su Twitter e basato su dei QR code. In sostanza, l’enigma rimandava ad un account Instagram chiamato “thebench”, dal quale è emerso un teaser trailer del gameplay che indica l’arrivo del trailer esteso per il 4 ottobre.

— Resident Evil Central 👁️🧟🎃 (@ResiEvilCentral) October 1, 2022