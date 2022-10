Tarzan: in lavorazione un nuovo film per Sony Pictures

Sony Pictures ha acquisito i diritti per una nuova trasposizione cinematografica di Tarzan, che reinventerà il personaggio.

Il The Hollywood Reporter ha reso noto che la Sony Pictures ha acquisito i diritti per il nuovo film di Tarzan. Sembra che l’obiettivo dello studio sia quello di reinventare il personaggio per trasportarlo definitivamente nel 21esimo secolo.

Non sono stati resi i nomi degli sceneggiatori e del regista che lavoreranno al nuovo progetto su Tarzan, e la stessa Sony non ha voluto rilasciare commenti a riguardo. Il fatto che sia in lavorazione una nuova produzione su Tarzan dimostra quanto la forza del personaggio persista anche a distanza di cento anni dalla sua nascita.

Tarzan è stato ideato nel 1912 da Edgar Rice Burroughs, apparso nel romanzo Tarzan re delle Scimmie. Il character è un bambino selvaggio che è stato allevato nella giungla dalle scimmie, e che successivamente rifiuta la civilizzazione divenendo un eroe.

La filmografia relativa a Tarzan è veramente ampia, ed inizia con le trasposizioni nel 1918. L’ultimo adattamento è The Legend of Tarzan, realizzato nel 2016, con la regia di David Yates, che ha avuto come protagonista Alexander Skarsgård. Mentre i film d’animazione sono stati realizzati tra il 1999 ed il 2013.

