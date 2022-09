Nosferatu: Bill Skarsgard e Lily-Rose Depp protagonisti del film di Robert Eggers

Dopo che ci si è trovati vicini a non far partire il progetto sembra che il Nosferatu di Robert Eggers possa finalmente partire: da poco è stata diffusa la notizia che Bill Skarsgard e Lily-Rose Depp saranno i protagonisti del lungometraggio.

Sembra che in questa produzione il ruolo di Bill Skarsgard sarà proprio quello di Nosferatu. In questo modo l’attore di IT si ritroverebbe a interpretare un nuovo mostro cinematografico dopo aver dato vita all’iconico Pennywise.

La produzione di Nosferatu è stata affidata a Focus Features, con Robert Eggers che si occuperà della regia e della sceneggiatura del film. La produzione è affidata Jeff Robinov, John Graham, Robert Eggers, Chris Columbus e Eleanor Columbus.

Inizialmente la produzione doveva vedere protagonisti Anya Taylor-Joy ed Harry Styles, e si è arrivati vicini ad una cancellazione, ma, fortunatamente, sembra che il progetto sia tornato vivo ed in produzione. Qualche tempo fa lo stesso Eggers si era definito scettico sulla possibilità di realizzare il film. Ecco le sue parole: