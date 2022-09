Mercoledì: Tim Burton ha accettato il progetto perché si è rispecchiato nel personaggio

Ieri è arrivato l’annuncio della presenza di Tim Burton come superospite al Lucca Comics & Games 2022, dove presenterà la serie TV su Mercoledì. Di recente il popolare regista si è espresso su ciò che lo ha spinto ad unirsi al progetto.

Ecco le sue parole:

Quando ho letto la sceneggiatura l’ho sentita molto vicina al modo in cui mi sono sentito nella mia esperienza scolastica ed al modo in cui ci si sente nel rapporto con i genitori. Questa serie ha avvicinato la Famiglia Addams ad una certa prospettiva di realtà. Mi è sembrata un’interessante combinazione.

E poi ha aggiunto:

Nel 1976 ho iniziato la scuola superiore, fu l’anno in cui uscì il film Carrie, e mi sentivo proprio come lei in versione maschile. Mi sentivo all’interno di quel posto, ma non ero parte di esso. E queste sensazioni non ti lasciano fino a quando non sei tu a volerlo fare.