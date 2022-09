La missione per proteggere l’Atlantico è sulla via del ritorno

Dopo due anni di navigazione per mappare i microrganismi marini la goletta Tara tornerà per la fine di ottobre

AtlantEco, la missione per proteggere l’ecosistema dell’Oceano Atlantico è sulla via del ritorno dopo due anni e 70’000 km di viaggio. La goletta Tara rientrerà per la fine di ottobre nel porto di Lorient in Francia dopo aver mappato i microrganismi dell’Oceano Atlantico e come questi rispondono all’inquinamento da microplastiche e al cambiamento climatico.

La missione, il cui scopo è di tracciare delle linee guida per salvaguardare l’ecosistema dell’Atlantico è stata finanziata dall’Unione Europea, con il coinvolgimento di ben 42 università e istituti di ricerca a livello globale.

Tra questi possiamo trovare diversi istituti italiani: l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs), la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, l’Università Sapienza di Roma il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Rientrano nel progetto anche l’Osservatorio europeo multidisciplinare del fondo marino e della colonna d’acqua (Emso) e il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc).