Hocus Pocus 2: Rotten Tomatoes promuove il nuovo film, ma boccia il primo

Da oggi, 30 settembre, su Disney+ è possibile poter guardare Hocus Pocus 2, il capitolo sequel del film cult degli anni Novanta. Su Rotten Tomatoes la critica si è già espressa ed ha promosso Hocus Pocus 2, mentre, il fatto curioso è che ha bocciato il primo lungometraggio.

Su Rotten Tomatoes troviamo il 63% di approvazione di Hocus Pocus 2, grazie a 71 recensioni, ed un giudizio complessivo che recita:

Si tratta di un calderone nostalgico, ma c’è anche qualcosa di più in questo tardivo sequel, che tira fuori un incantesimo che funziona.

Mentre il primo film ha ottenuto un consenso della critica pari al 38%, e da parte del pubblico c’è stato un 71% di approvazione. Ecco il giudizio complessivo su Hocus Pocus:

Un’innocua, forzata, disordinata opera family-friendly che fallisce nel tentativo di valorizzare un fantastico cast.

Sembra paradossale vedere il primo lungometraggio sonoramente bocciato, con il secondo promosso. Nei pareri della critica su questo Hocus Pocus 2 è stato evidenziato come “quasi tre decenni dopo le sorelle Sanderson riescono a creare un nuovo magico incantesimo, ed un senso di nostalgia caloroso”. Brian Lowry di CNN.com ha parlato di un film che “sin dall’inizio si richiama all’originale, con il trio di protagoniste che si muove in maniera sincronica”. RogerEbert.com ha elogiato anche le prove attoriali delle versioni giovani delle sorelle Sanderson, oltre alla loro capacità comica.

Ma non sono mancate anche le critiche, come quella di Benjamin Lee del Guardian, che ha fatto notare che Hocus Pocus 2 “è un film che prova a fare tanto, riuscendo in poco”.