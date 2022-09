Droni: realizzano grandi costruzioni

L’America sta sperimentando l’uso di sciami di droni per realizzare grandi costruzioni. Il progetto mostra come i droni con stampa 3D possa creare edifici.

In Pennsylvania è in atto la sperimentazione di sciami di droni per dare vita a grandi costruzioni. L’iniziativa vede gruppi di droni che grazie all’uso della stampa 3D con schiuma o cemento speciale possono creare ampi edifici. I droni possono essere utilizzati per edifici molto alti senza l’aiuto di impalcature che mettono spesso in pericolo la vita degli operai. I droni sono ideali anche per costruzioni come ponti oppure dentro le centrali nucleari.

È stato dimostrato come i droni abbiano creato un cilindro di 2 metri di schiuma isolante e uno di un metro in cemento speciale. In pratica, un drone in volo ha spruzzato schiuma o cemento a rapido indurimento dando vita all’edificio strato per strato. Un secondo drone si è occupato con l’aiuto di una fotocamera di prendere i dati per una mappatura 3D.

Ecco che le costruzioni sono più accessibili e con maggior risparmio di tempo e manodopera. Una tecnologia superlativa che però potrebbe avere lo svantaggio di continui cambi di batterie per i droni. Il progetto deve essere approfondito e migliorato, ma si intende già l’interesse futuro che potranno avere le ditte edili verso tale innovazione. Inoltre, il progetto dovrà essere portato e dimostrato anche all’estero.