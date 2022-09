Bayonetta, l’edizione fisica su Switch è stata rinviata

L’edizione fisica di Bayonetta per Nintendo Switch è stata rinviata. Nintendo ha annunciato che la versione retail del primo capitolo della serie non sarà più disponibile a partire dal 30 settembre 2022 e che arriverà nella prima metà di ottobre. Di seguito il messaggio che Nintendo ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali per annunciare il rinvio:

L’uscita della versione su scheda di gioco di Bayonetta, in esclusiva sul My Nintendo Store, è ora prevista per la prima metà di ottobre. Vi preghiamo di attendere per ulteriori informazioni. Ci scusiamo per l’eventuale disagio.

Nessuna indicazione dunque sulla nuova data d’uscita che a questo punto supponiamo verrà comunicata a breve. Nel frattempo, vi ricordiamo che la versione retail del primo capitolo della serie sarà venduta ad un costo di 29,99 euro.

Bayonetta debuttò nel 2010 su PS3 e Xbox 360. Successivamente il gioco è approdato anche su Nintendo Switch ma solo in formato digitale: sino ad oggi, il primo Bayonetta si poteva infatti solo ottenere tramite acquisto sull’eShop o attraverso il riscatto di un codice incluso nella confezione di Bayonetta 2.