Armor Wars: la serie TV Marvel sarà un film

Raramente succede che all’interno dei Marvel Studios si crei un certo tipo di cambiamento in un progetto, al punto da riconvertirlo totalmente, e questo è quanto è accaduto con Armor Wars, la serie TV con Don Cheadle protagonista che, invece, è stata riprogrammata come film.

La riconversione di Armor Wars arriva dopo che il regista di Blade, Bassam Tariq, è saltato dal progetto. Armor Wars avrà ugualmente Yassir Lester chiamato a sviluppare la sceneggiatura del lungometraggio, mentre in precedenza doveva essere a capo del team di scrittura della serie.

Non è stato rivelato molto su Armor Wars, se non il fatto che tornerà Don Cheadle come War Machine, e che la storia si baserà su questo principio: “Cosa potrebbe succedere se la tecnologia di Tony Stark finisse nelle mani sbagliate?”

Armor Wars è un ciclo di fumetti Marvel che sono stati utilizzati come spunto di base per realizzare la storia alla base di Iron Man 2. Armor Wars è un progetto che doveva unirsi allo sviluppo delle altre serie della Casa delle Idee come Ms. Marvel, She-Hulk, e Moon Knight, e di progetti in produzione come Secret Invasion e Ironheart. Il film uscirà su Disney+ o, a questo punto, i Marvel Studios si sposteranno sulle sale cinematografiche?