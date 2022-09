SwiftKey dice addio agli iPhone: dal 5 ottobre sarà rimossa dall’App Store e non verrà più aggiornata

Microsoft sospende il supporto alla versione iOS di SwiftKey, la tastiera altamente personalizzabile e dotata di tecnologia predittiva. L’applicazione ufficiale di SwiftKey non sarà più disponibile sull’App Store a partire dalla prossima settimana.

Microsoft non ha rilasciato aggiornamenti per la versione iOS dell’app in oltre un anno, mentre la versione Android ha continuato a ricevere update regolarmente.

A partire dal 5 ottobre, non forniremo più supporto alla versione iOS di SwiftKey. A partire dalla stessa data sarà anche rimossa dall’App Store. Microsoft continuerà a supportare la versione Android di SwiftKey, oltre che la tecnologia alla base della tastiera touch di Windows. Gli utenti iOS che hanno già installato SwiftKey potranno continuare ad utilizzare la tastiera, a meno che l’applicazione non venga disinstallata manualmente o che non decidano di cambiare telefono. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il portale Support.SwiftKey.com

ha dichiarato a ZDNet Mary Jo Foley, director of product management di SwiftKey.

Microsoft non ha spiegato nei dettagli i motivi dietro a questa scelta. È verosimile che dipenda da alcune recenti limitazioni imposte da Apple agli sviluppatori, che non possono più accedere ad alcune parti del software del sistema operativo. “In queste condizioni, non è possibile sviluppare un buon prodotto che per funzionare richiede un ottimo livello di integrazione con il sistema operativo”, ha commentato Foley.

Microsoft ha acquistato SwiftKey nel 2016, all’epoca la tastiera veniva utilizzata su oltre 300 milioni di dispositivi Android e iOS.