Settore aereo: scioperano alcune compagnie low cost

Previsti scioperi per sabato 1 ottobre che riguarderanno le compagnie aeree low cost, in particolare Ryanair e Vueling.

Sono oltre 100mila i passeggeri il cui volo potrebbe essere a rischio a causa dello sciopero che riguarda le compagnie aeree low cost. I piloti e gli assistenti di volo di Ryanair e Vueling hanno infatti deciso di scioperare nella giornata di sabato 1 ottobre. Ryanair sarà in sciopero per 24 ore, coinvolgendo 619 voli in partenza dall’Italia, mentre il personale di Vueling smetterà di lavorare per 4 ore, dalle 13 alle 17, per un totale di 10 voli.